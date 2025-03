Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset veut faire sauter le verrou face au LOSC Lille

Englué dans la zone rouge de la Ligue 1, le Montpellier HSC doit tout mettre en œuvre pour engranger un maximum de points lors des dix dernières journées. Dans cette optique, l’entraîneur Jean-Louis Gasset est déterminé à faire sauter le verrou face au LOSC Lille ce week-end, tout en insistant sur la nécessité d’être plus efficace devant le but.

Jean-Louis Gasset appelle ses joueurs à plus d’engagement

En conférence de presse ce vendredi, Jean-Louis Gasset s’est exprimé sur cette rencontre cruciale face au LOSC Lille, un adversaire redoutable en quête d’une qualification pour la Ligue des Champions. Un défi de taille pour les Héraultais, qui devront se montrer solides et imposants. L’entraîneur montpelliérain exhorte ainsi ses joueurs à faire preuve d’une plus grande efficacité :

« L’efficacité… On doit se montrer plus adroits, car les occasions, nous les avons. Il nous faut aussi davantage de réussite pour éviter que, lorsqu’on marque, le but soit annulé pour un cheveu ou une oreille. » Concernant les chances de s’imposer face aux Dogues, Jean-Louis Gasset se veut confiant, même s’il déplore une spirale négative qui semble peser sur son équipe :

« Rien ne tourne en notre faveur. On a cette impression et, en repassant nos matchs, il y a toujours un petit détail qui nous met à l’envers. Et cela, même quand on fait tout ce qu’il faut, comme en première mi-temps contre Rennes. On n’arrive pas à prendre l’avantage au score alors que cela nous donnerait du courage et du baume au cœur. »

Les propos de Jean-Louis Gasset font écho à ceux de Jordan Ferri, qui évoque également une forme de malédiction pesant sur le club. Malgré cela, le technicien français de 71 ans refuse d’abandonner et garde espoir : « On doit continuer tant que la bougie est allumée et croire en notre destin. »