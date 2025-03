LOSC : Le vestiaire de Lille très chaud pour la manche retour contre Dortmund !

Le LOSC a tenu en échec le Borussia Dortmund (1-1) à domicile en Ligue des Champions à l’issue d’un match intense. Le vestiaire de Lille se prépare pour créer la surprise au match retour.

LOSC : Lille veut battre le Borussia Dortmund au match retour

Le LOSC a livré une performance de haut niveau mardi soir au Signal Iduna Park et a arraché un match nul face au Borussia Dortmund pour le compte du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Menés après l’ouverture du score de Karim Adeyemi à la 22e minute, les Dogues ont su réagir en seconde période pour décrocher un précieux match nul. Lille a répondu aux Borussens grâce au but du milieu offensif islandais Hákon Arnar Haraldsson à la 68e minute de jeu.

Un résultat qui laisse entrevoir de belles perspectives avant le retour, où l’appui du public lillois pourrait faire la différence. Et Benjamin André en est convaincu. « On va tout faire au match retour. On a la bonne équipe et les bons joueurs, il faut qu’on soit libérés. Il y a la place », a déclaré le capitaine de Lille.

Le buteur du LOSC, Hákon Arnar Haraldsson mobilise aussi ses coéquipiers pour pourfendre le Borussia Dortmund au stade Pierre-Mauroy. « J’ai eu beaucoup de liberté. Je me sens bien quand j’en ai. C’est un bon résultat, on rentre à la maison avec un nul, c’est très bien pour nous », a réagi l’international islandais.

Le Borussia Dortmund est donc prévenu. Le match retour s’annonce donc difficile pour les Allemands.