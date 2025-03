Mercato : Le PSG prépare un coup tordu contre l’OM !

À la recherche d’un milieu de terrain défensif pour renforcer l’équipe de Luis Enrique, le PSG pourrait faire un terrible croc en jambes à l’OM lors du prochain mercato estival. Explications.

Mercato : L’OM envisage un retour XXL au milieu de terrain, le PSG à l’affût

En lice pour une qualification directe en Ligue des Champions la saison prochaine, l’OM travaille déjà sur l’ossature de son équipe pour l’exercice 2025-2026. Dans cette optique, Roberto De Zerbi et les dirigeants marseillais envisageraient sérieusement un retour de prestige au milieu de terrain. En effet, selon les informations du site Area Napoli, l’Olympique de Marseille penserait à rapatrier André-Frank Zambo Anguissa, son ancien milieu de terrain.

Sous contrat avec le SSC Naples jusqu’en juin prochain, l’international camerounais dispose d’une option de deux ans supplémentaires, mais d’un commun accord. Mais pour l’heure, les discussions concernant une prolongation se heurtent à l’envie du joueur d’aller voir ailleurs. À 29 ans, Zambo Anguissa veut s’offrir un nouveau chalenge et ne semble pas vraiment pressé de signer un nouveau bail à Naples.

Les négociations entre ses représentants et le club italien sont donc au point mort. Selon des sources proches du dossier, l’OM voudrait donc profiter de cette situation pour convaincre son ancien milieu de terrain de revenir sur la Canebière. Des pourparlers seraient même déjà en cours avec le natif de Yaoundé en vue d’un éventuel retour dès cet été. Cependant, l’OM n’est pas le seul club intéressé par Zambo Anguissa. Le Paris Saint-Germain serait également sur le coup.

Le PSG prêt à gâcher les plans de l’OM pour Zambo Anguissa ?

Sept ans après l’avoir vendu à Fulham pour environ 30 millions d’euros, l’OM souhaite récupérer gratuitement André-Frank Zambo Anguissa à l’issue de la saison. Mais Pablo Longoria et Medhi Benatia devront s’attendre à une rude bataille sur cette piste puisque le Paris Saint-Germain et la Juventus Turin seraient aussi sur les rangs pour s’attacher les services du protégé d’Antonio Conte.

Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 27 matches cette saison, le compatriote de Samuel Eto’o Fils est un élément clé du système de jeu de l’actuel 2e de Serie A. D’après le journaliste Emmanuele Cammaroto, l’ancien marseillais pourrait faire l’objet d’une offre importante de l’Arabie Saoudite. Et toujours selon la même source, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, apprécierait aussi le profil d’André-Frank Zambo Anguissa. Photo : André-Frank Zambo Anguissa et Khvicha Kvaratskhelia sous les couleurs du Napoli.

Emmanuele Cammaroto rapporte donc que le Paris SG serait une option crédible pour le numéro 99 des Gli Azzurri, dont le profil athlétique correspond parfaitement aux besoins de Luis Enrique. De plus, son expérience en Ligue 1 (Stade de Reims et OM) faciliterait son intégration. Affaire à suivre…

