FLASH Mercato : Yehvann Diouf débarque à l’OGC Nice ! (Off)

Yehvann Diouf est désormais un joueur de l’OGC Nice. Le gardien de but sénégalais de 25 ans vient de s’engager avec le club azuréen jusqu’en juin 2030.

Mercato : L’OGC Nice s’offre Yehvann Diouf !

L’OGC Nice a annoncé la signature de Yehvann Diouf ce jeudi 3 juillet 2025, via ses canaux digitaux. Selon Transfermarkt, l’arrivée du joueur en provenance du Stade de Reims a coûté 6,5 millions d’euros au Gym. Pour Florian Maurice, Directeur sportif de l’OGC Nice, le natif de Montreuil-sous-Bois est une recrue exceptionnelle, sur qui, il compte pour les cinq prochaines saisons :

« Yehvann incarne la stabilité, la régularité, et au-delà de ses qualités intrinsèques, c’est un joueur en pleine force de l’âge qui était habitué à porter le brassard de capitaine dans son ancien club. Nous recrutons à la fois un gardien de but et un leader habitué aux responsabilités, avec qui nous nous projetons sur le long terme, puisqu’il a signé pour cinq ans. »

À voir OL : Le lancement du mercato fixé dans une semaine

Lire aussi : Mercato OGC Nice : Un grand gardien de but en approche !

Quant à Yehvann Diouf, c’est une nouvelle page qui s’ouvre à lui. Relégué en Ligue 2 avec le Stade de Reims, il signe ainsi son retour en Ligue 1, avec la possibilité de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine. « C’est une grande opportunité que j’aborde avec ambition. Nice est un club habitué à l’Europe, une grande écurie de Ligue 1 », a-t-il déclaré.

Il exprime également sa joie de rejoindre l’équipe, conduite par Franck Haise : « je suis très fier de m’engager ici sur le long terme. Je suis persuadé que nous accomplirons de grandes choses et que nous rendrons fiers les supporters », ajoute Yehvann Diouf.