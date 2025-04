Real Madrid : Un nouvel entraîneur débarque !

Une ancienne légende du Real Madrid aurait déjà paraphé un contrat avec les Merengue pour succéder à Carlo Ancelotti. L’Italien passe ses dernières semaines sur le banc madrilène.

Mercato : Le Real Madrid a trouvé le successeur de Carlo Ancelotti

L’information a l’effet d’une bombe. Xabi Alonso, l’ancien milieu de terrain du Real Madrid, serait en passe de prendre les rênes de l’équipe première. La nouvelle tombe au lendemain d’une lourde défaite des Merengue sur la pelouse d’Arsenal (3-0), en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Un revers cuisant qui fragilise un peu plus la position de Carlo Ancelotti, déjà sur la sellette malgré ses succès passés.

Lire aussi : Real Madrid : Mbappé laisse au PSG une somme colossale !

À voir Transfert OM : Nouvelle vente en vue avec l’Arabie Saoudite

Si Kylian Mbappé et Vinicius Jr promettent une réaction au match retour, le malaise est palpable à Madrid. Le club de la capitale espagnole aurait décidé d’agir sans attendre. À en croire le journaliste Paco González, l’affaire serait même bouclée. « Avant le match, vers midi, quelqu’un de bien informé m’a dit qu’il ne faut pas chercher plus loin, que Xabi Alonso est déjà signé. Moi, je n’en sais rien, mais il y a des gens qui disent que c’est signé », a-t-il dit à la Cadena COPE.

Lire aussi : Mercato PSG : Al-Khelaïfi veut punir le Real Madrid pour Mbappé

Xabi Alonso est actuellement entraîneur du Bayer Leverkusen. Le technicien espagnol a rapidement transformé cette équipe allemande dès son arrivée et a remporté la Bundesliga la saison dernière. Il maîtrise bien le Real Madrid et pourrait permettre à la Casa Blanca de retrouver sa forme et de poursuivre sa domination en Espagne et en Europe.