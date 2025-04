Aston Villa-PSG : Les signaux sont au vert pour Paris !

Le PSG se déplace à Birmingham avec un avantage confortable après sa victoire 3-1 à l’aller. Et une bonne nouvelle vient s’ajouter côté parisien avant ce choc retour décisif.

Aston Villa- PSG : Un arbitre peu rodé à la Ligue des champions aux commandes

L’UEFA a confié le sifflet de ce quart de finale retour à José Maria Sanchez Martinez. À 41 ans, l’Espagnol dirigera pour la toute première fois un match aussi décisif en Ligue des champions. Jusqu’ici, son expérience européenne se limitait principalement à des phases de groupes et à quelques huitièmes de finale, comme celui entre Dortmund et Lille le 4 mars dernier (1-1).

Ce qui rassure encore davantage le PSG, ce sont les précédents avec les clubs français. Lille, Brest ou encore Fenerbahçe contre Lille ont tous vécu des scénarios positifs sous les ordres de Sanchez Martinez. Brest, notamment, s’était imposé face au PSV en décembre dernier, et Lille avait décroché une qualification européenne dans un match haletant arbitré par l’Espagnol.

Paris en confiance, mais pas en excès

Avec deux buts d’avance et un arbitre plutôt favorable dans les souvenirs tricolores, le PSG peut aborder ce déplacement avec confiance. Mais attention à ne pas tomber dans l’excès de confiance : Aston Villa reste redoutable à domicile, et la Ligue des champions n’a jamais été avare en rebondissements. Un PSG sérieux et appliqué devrait toutefois pouvoir valider son billet pour le dernier carré.