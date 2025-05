Mercato OM : Vers un départ surprise de Roberto De Zerbi ?

L’avenir de Roberto De Zerbi, arrivé sur le banc de l’OM au mercato de l’été passé, préoccupe la direction. Le technicien italien pourrait rejoindre un club avec lequel l’Olympique de Marseille n’a aucune chance de rivaliser.

Mercato OM : De Zerbi, Al-Hilal se dresse contre McCourt

Depuis qu’il entraîne l’Olympique de Marseille, où ses résultats sont visibles, Roberto De Zerbi ne cesse de revenir dans les petits papiers de clubs de football en recherche d’un entraîneur de haut niveau. Le nom de l’Italien a circulé à Manchester United, Juventus et tout récemment au Milan AC. Si jusque-là l’Olympique de Marseille n’a pas paniqué, les choses pourraient bien être différentes avec l’entrée en lice d’une nouvelle formation.

Et cette fois, c’est du Golfe que vient la menace. En effet, Al-Hilal, un des clubs les plus riches d’Arabie Saoudite, recherche un nouvel entraîneur pour remplacer le Portugais Jorge Jesus. Ce dernier officie au club depuis 2023 et a pour résultats 80 victoires, 14 matchs nuls pour à peine 10 défaites. C’est donc un entraîneur de haut niveau que va laisser partir le président Nawaf Bin Saad Al Saud, qui ne veut pas nommer sur le banc de son club un technicien moins réputé.

Selon L’Équipe, Roberto De Zerbi, qui a réveillé l’Olympique de Marseille cette saison, est sur la liste du dirigeant saoudien. L’ancien coach de Brighton pourrait donc bien échapper aux dirigeants de l’OM qui vont très clairement avoir du mal à rivaliser avec le Saoudien. À titre comparatif, De Zerbi perçoit 550 000 euros de salaire mensuel à Marseille, soit 6 600 000/an. Hors primes, Jorge Jesus touche plus de 7 millions d’euros par saison en Arabie Saoudite.

Avec le standing qu’il s’est construit dans la cité phocéenne, le technicien italien pourrait exiger bien plus pour changer de club. Et pour Nawaf Bin Saad Al Saud, l’argent ne devrait pas être un problème, ce qui pourrait donc porter un sérieux coup dur au mercato de l’OM, qui n’a plus qu’à espérer que l’argent n’est pas le moteur de son entraîneur.