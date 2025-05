Mercato : Aymeric Laporte d’accord pour rejoindre l’OM

Le mercato de l’OM s’annonce virevoltant avec l’arrivée probable d’Aymeric Laporte, défenseur franco-espagnol d’Al-Nassr FC. Le joueur est d’accord pour rejoindre le club phocéen lors du mercato estival, mais à certaines conditions.

Mercato OM : accord avec Aymeric Laporte

À la surprise générale, Aymeric Laporte avait quitté Manchester City en 2023 pour Al-Nassr FC, en Arabie saoudite. À tout juste 30 ans, le défenseur formé à l’Aviron Bayonnais et à l’Athletic Bilbao mettait ainsi fin à sa carrière au plus haut niveau pour une destination exotique. Le joueur a changé d’avis puisqu’il est de nouveau prêt à revenir en Europe, en France et à Marseille plus précisément.

Selon La Provence, Aymeric Laporte a déjà donné son accord de principe à l’OM pour rejoindre ses rangs lors du mercato estival. Il reste bien évidemment l’aspect contractuel de son arrivée à négocier avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia, mais la volonté du joueur de jouer à l’OM ne fait déjà aucun doute.

L’autre point que devra valider l’Olympique de Marseille pour convaincre Aymeric Laporte est sa qualification pour la prochaine Ligue des champions. Deuxième du championnat de Ligue 1 derrière le PSG, le club phocéen devra profiter de ses deux matchs à venir face au Havre puis au Stade Rennais pour officialiser sa présence en C1 la saison prochaine. Ce point comptera énormément dans la décision finale de Laporte.