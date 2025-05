Mercato : Watford fonce sur un ange déchu du FC Nantes

Un indésirable du FC Nantes suscite l’intérêt du club anglais Watford. Cette formation de Championship s’active pour déposer une offre alléchante sur la table des dirigeants du FC Nantes.

Le gardien de but français Alban Lafont a vécu un calvaire au FC Nantes cette saison. Écarté de l’équipe première par l’ex-entraîneur Antoine Kombouaré, il n’a plus joué en Ligue 1 depuis le 24 novembre 2024. Après avoir été relégué sur le banc, il a finalement été envoyé en équipe réserve en National 3.

Selon Ouest-France, Alban Lafont avait reçu une offre de Watford (D2 anglaise) lors du dernier mercato hivernal, mais le FC Nantes a bloqué son départ, car ce club anglais voulait prendre en charge une partie du salaire du joueur. Malgré cette situation difficile, Alban Lafont a retrouvé du temps de jeu avec l’équipe réserve du FC Nantes.

Le gardien français a retrouvé sa forme et attise les convoitises de certains clubs à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival. Alban Lafont veut claquer la porte cet été. « Tout le monde l’a vue, elle est ce qu’elle est, je ne lâche pas. Je suis prêt et on va préparer cet été tranquillement. Ça a été difficile pendant un petit moment, mais j’essaie de garder la tête froide, de travailler, de me remettre en question aussi, et on avance », a déclaré Alban Lafont après la rencontre face à Sablé (victoire 4-1) en avril dernier.

Plusieurs clubs se positionnent pour l’accueillir. Selon les indiscrétions, les dirigeants de Watford veulent revenir à la charge cet été pour s’attacher les services d’Alban Lafont. Mais le gardien de but nantais n’est pas chaud pour évoluer en deuxième division anglaise.

Selon le journaliste Nicolo Schira, Galatasaray fait aussi des yeux doux à Alban Lafont. Le club stambouliote envisagerait de dégainer une offre pour le portier nantais cet été. Sous contrat jusqu’en 2027, sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros par le site Tansfertmarkt.