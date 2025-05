ASSE Mercato : Lucas Stassin entre Brentford et Brighton

Partant de l’ASSE, Lucas Stassin se rapproche de la Premier League. Brighton & Hove Albion FC et Brentford FC sont les favoris pour l’enrôler, grâce à leurs gros portefeuilles.

Mercato : Coupe d’Europe pour Stassin avec Lille ou Benfica

Lucas Stassin veut quitter l’ASSE à la suite de la relégation du club en Ligue 2. Il ne se voit pas évoluer en division inférieure, car il a l’ambition de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Belgique. Pour ce faire, le buteur des Verts vise un club de haut de tableau où il serait en vue pendant la prochaine saison.

En Ligue 1, le LOSC, qualifié pour la Ligue Europa, souhaite le recruter pour compenser le départ de Jonathan David. Au Portugal, Benfica voit le jeune avant-centre de l’AS Saint-Etienne comme le renfort idéal pour la Ligue des champions.

Brighton et Brentford prêts à sortir le chéquier, l’ASSE attend le jackpot

Mais selon les dernières informations de Transferfeed, ce sont plutôt Brighton et Brentford qui sont en pole position pour s’offrir les services de Lucas Stassin. Ces deux clubs anglais ne joueront pas de coupe d’Europe, mais ils pourraient convaincre la direction stéphanoise avec leur offre respective, grâce à leur budget colossal. De plus, les Seagulls et les Bees ont fini dans le haut du classement de la Premier League, respectivement à la 8e et 10e place.

En effet, le groupe canadien aux commandes de l’ASSE a fixé l’indemnité de transfert de l’international Espoir Belge à 20 M€, soit le double du prix auquel l’a recruté à Westerlo en Belgique l’été dernier. Ce tarif ne serait pas un obstacle pour Brighton et Brentford si Lucas Stassin est d’accord pour rejoindre l’un des ces deux clubs. Pour Kilmer Sports Ventures, ce serait le jackpot !

