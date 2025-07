Mercato OL : Le chantier prioritaire de Lyon dévoilé

L’OL doit se renforcer pour la coupe d’Europe, malgré les restrictions de la DNCG. Une priorité se dégage pour l’équipe de Paulo Fonseca.

Mercato : L’OL doit trouver les remplaçants de Lacazette, Cherki, Almada et Tagliafico

Qualifié directement pour la phase de poule de la Ligue Europa, l’OL est en quête de renforts. Les dirigeants du club se concentrent sur des cibles accessibles gratuitement ou à moindre coût, compte tenu de l’encadrement de la masse salariale et aussi des indemnités de transfert (achat) imposé par la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Lisez aussi : OL Mercato : Lyon réussi à se libérer d’un boulet

À voir

Mercato : L’OM frappe encore, un jeune défenseur signe !

Après les départs d’Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Thiago Almada et Nicolas Tagliafico, l’Olympique Lyonnais cherche à combler leurs postes. Concrètement, Paulo Fonseca a besoin d’un avant-centre pour remplacer ‘’le Général, un meneur de jeu à la place de Cherki et un arrière gauche au poste de Tagliafico.

OL : Le renforcement de la défense, la priorité des priorités ?

Toutefois, le renforcement de la défense reste la priorité des priorités selon Nicolas Puydebois, consultant sportif. Il estime que Lyon a souffert en défense la saison dernière, et le renforcement de ce secteur est une urgence, après avoir obtenu le maintien du club en Ligue 1.

« Le gros chantier est en défense centrale », a-t-il indiqué pour le média spécialisé, Olympique et Lyonnais. « Là, on a Téo Barisic qui arrive. Il est plutôt latéral, mais il peut jouer dans l’axe. Pourquoi pas essayer ce genre de joueurs ? », a recommandé ensuite l’ancien gardien de but des Gones.

Lisez aussi : Mercato : L’OM échoue pour Malick Fofana, voici la raison

À voir

Mercato : C’est officiel, le PSG annonce sa première recrue

Nicolas Puydebois pense que Moussa Niakhaté et Clinton Mata doivent se montrer plus solides et réguliers : « Niakhaté a coûté très cher, donc il faut qu’il assume, qu’il se mette au niveau. Mata, je le préfère dans l’axe plutôt que sur le côté, mais il peut rendre des services ».

En conclusion, le désormais supporter de l’OL a insisté sur l’importance d’avoir une paire centrale solide et performante régulièrement. « Il faut trouver cette ossature : une défense centrale qui apporte de la confiance et de la sérénité. Et qu’elle ne commette pas une erreur un match sur deux […]. Il faut qu’on ait de la régularité », a-t-il indiqué.