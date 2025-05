ASSE : Tensions explosives entre le préfet et les ultras

Le climat se tend à Saint-Étienne entre les autorités et les groupes de supporters de l’ASSE. Accusé d’abus sécuritaires, le préfet Alexandre Rochatte assume ses décisions et déclare la guerre aux Magic Fans.

ASSE : Une saison sous haute surveillance

La saison 2024-2025 aura été marquée à Geoffroy-Guichard autant par les performances sportives que par un contexte sécuritaire étouffant. Sur 18 rencontres à domicile, 17 ont été encadrées par des arrêtés préfectoraux restreindre ou interdire les déplacements de supporters adverses. Seule la réception d’Angers a échappé à cette règle.

Le préfet de la Loire, Alexandre Rochatte, invoque à chaque fois des « risques de troubles à l’ordre public », quelle que soit l’affiche ou le contexte. Cette systématisation interroge. Même des rencontres sans rivalité historique, comme face au RC Lens, ont été touchées.

À cette occasion, les supporters stéphanois avaient pourtant plaidé pour la venue de 2000 Lensois. Le préfet en a limité l’accès à 1500. Pour les groupes ultras, ces décisions répétées s’apparentent à une dérive inquiétante. Le Kop Sud dénonce ainsi une « banalisation de l’état d’exception autour du Chaudron ».

Une banderole qui fait réagir

Le point de rupture a été atteint le 17 mai, lors de la réception de Toulouse. Une banderole déployée dans le Kop Nord visait directement le représentant de l’État : « Cette année, la palme d’or des restrictions et des interdictions est attribuée à Alexandre Rochatte ». Une attaque frontale à laquelle le préfet a répondu sans détour, dans les colonnes du Pays.

« Nous avions, pour ce match, 70 policiers de Saint-Étienne, une compagnie de CRS de 140 hommes et deux engins lanceurs d’eau. Et ça nous a mobilisés de 17 heures à 1 h 30 du matin », a-t-il justifié. Il accuse également les Magic Fans d’avoir tendu une embuscade après le match contre Lille lors de la 4e journée, évoquant un épisode digne du « Far West ».

Une politique assumée

Loin de vouloir calmer les tensions, Alexandre Rochatte a réaffirmé sa ligne. « Tant que je serai ici, je continuerai de la même façon à prendre des arrêtés pour limiter l’usage des forces de sécurité intérieure, en limitant le nombre de supporters adverses. Et en leur donnant un point de rendez-vous. Ce n’est pas par plaisir, mais pour assurer leur sécurité », a-t-il lancé. Le bras de fer entre les autorités et les ultras semble désormais acté. À Saint-Étienne, le spectacle ne sera plus seulement sur la pelouse.