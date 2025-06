Mercato : Après le sacre en LDC, un défenseur quitte le PSG

Alors que le PSG vient de remporter sa première Ligue des Champions, un défenseur a décidé d’aller poursuivre sa carrière loin de la capitale. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique échoue à convaincre un Titi

Son départ était même annoncé comme acté par plusieurs sources alors que son contrat stagiaire prend fin en juin. Néanmoins, conscient de ce qu’il peut lui offrir au PSG, Luis Enrique fait tout pour convaincre Axel Tape de rester à Paris, révélait récemment le journal L’Équipe. À l’image de Senny Mayulu, l’entraîneur espagnol s’implique ainsi à fond dans le dossier Axel tape, mais son forcing n’aurait pas été payant.

Lisez aussi : Mercato : Axel Tapé, Leverkusen et Tottenham écœurent le PSG

À voir Mercato OM : l’offre du club phocéen pour un brésilien reçue !

Il y a quelques semaines, RMC Sport révélait que le polyvalent défenseur de 17 ans aurait fait le choix de ne pas signer son premier contrat professionnel au PSG. Très courtisé à l’étranger, et suivi par plusieurs gros clubs, le natif de Bondy aurait décidé de rejoindre le Bayer Leverkusen, comme confirmé ce dimanche par Sky Germany. Axel Tapé, jeune défenseur polyvalent du PSG

Capable d’évoluer comme milieu défensif ou en défense centrale, Axel Tape a été lancé cette saison chez les pros avec une première apparition le 15 janvier face aux amateurs d’Espaly (4-2), en 16es de finale de la Coupe de France. Tottenham s’était un temps positionné, mais le Bayer a rapidement eu de l’avance dans ce dossier.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un crack de Dall’Oglio a tapé dans l’œil du PSG

À Leverkusen, le Titi évoluera sous les ordres d’Erik ten Hag, qui vient de prendre la succession de Xabi Alonso, et retrouvera ses compatriotes Martin Terrier et Jeanuël Belocian. Le quotidien L’Équipe confirme la nouvelle et ajoute qu’un accord a été trouvé entre les dirigeants du club allemand et les représentants du jeune homme sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2030. Toujours sacré Champion d’Europe, le PSG va donc assister au départ d’un grand talent.

À voir Mercato ASSE : Ivan Gazidis négocie un joli deal à 10M€ !