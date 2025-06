Mercato OM : Une sensation algérienne proche de signer !

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia déniche un serial buteur en Algérie pour le prochain mercato estival. Le Bétis Séville joue les trouble-fêtes.

Mercato OM : Un ailier algérien dans le viseur de Mehdi Benatia

Après la qualification de l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le technicien marseillais, Roberto De Zerbi et ses dirigeants veulent recruter de nouveaux joueurs talentueux lors du prochain mercato estival pour renforcer l’équipe. Les Marseillais ont conservé leur deuxième place au classement en Ligue 1 et vont disputer cette compétition européenne la saison prochaine.

Lire aussi : Mercato XXL à l’OM : Ivan Perisic en approche !

À voir Mercato PSG : Un phénomène allemand arrive !

Roberto De Zerbi exige de nouvelles recrues afin de rivaliser avec le PSG pour les trophées nationaux et de faire un bon parcours en C1 la saison prochaine. Les pensionnaires du stade Vélodrome visent une gâchette offensive en Algérie pour renforcer l’attaque de l’équipe.

Selon les informations du média DZFoot, les dirigeants phocéens auraient jeté leur dévolu sur le jeune ailier gauche Adil Boulbina. Ce dernier évolue actuellement sous les couleurs de Paradou AC en championnat d’Algérie et affole les compteurs de but. Cette saison, ce jeune crack de 22 ans a claqué 18 buts et délivré 8 passes décisives en 27 rencontres avec son club. Son profil intéresse les Marseillais.

Lire aussi : Mercato OM : Coup de théâtre pour un joli coup en attaque

La direction de l’Olympique de Marseille s’active pour frapper ce coup en or dans les prochaines semaines. Pour le moment, aucune offre concrète n’est formulée au joueur. Sous contrat jusqu’en 2026, la valeur marchande d’Adil Boulbina est estimée à 2 millions d’euros par le site Transfertmarkt. Les dirigeants de Paradou AC sont prêts à céder le joueur en cas d’offre alléchante.

À voir Mercato OM : Fausse alerte pour Adrien Rabiot à Milan

Lire aussi : Mercato OM : Luis Henrique arrive à Milan, ses premiers mots

La concurrence s’annonce toutefois rude pour la signature de d’Adil Boulbina. Un autre cador européen surveille aussi la pépite algérienne et pourrait damer le pion à l’Olympique de Marseille. Le Bétis Séville vise aussi le natif d’El Milia pour apporter de tonus à son secteur offensif.