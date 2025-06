Mercato OM : Après De Bruyne, Naples refait un sale coup

Le mercato est très chaud du côté de l’OM. Après l’échec du dossier Kevin De Bruyne, les dirigeants phocéens sont de nouveau confrontés à Naples pour un jeune talent brésilien.

Mercato OM : Naples joue les trouble-fêtes pour Igor Paixao

Le mercato estival a débuté ce dimanche 1 juin, et plusieurs équipes ont d’ores et déjà avancé leurs pions pour renforcer leur effectif cet été. C’est le cas de l’Olympique de Marseille qui a tenté un gros coup avec Kevin De Bruyne, libre de tout contrat suite à son départ de Manchester City. Les premiers échanges semblaient prometteurs pour l’OM, avant que le SSC Naples s’invite dans la danse.

Les Napolitains ont fait une offre alléchante au milieu de terrain belge et sont finalement en passe de boucler sa signature, au grand des Phocéens. Et ce n’est pas terminé, puisque les deux club s’affrontent à nouveau sur le mercato. En effet, selon les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’OM et Naples sont tous les deux intéressés par l’ailier gauche du PSV Eindhoven, Igor Paixao.

Les performances de l’attaquant brésilien – 18 buts et 19 passes décisives en 47 matchs – ne passent pas inaperçues. Igor Paixao est ainsi considéré par l’OM comme un possible successeur de Luis Henrique. Mais les dirigeants phocéens devront faire à la rude concurrence du Napoli, déterminé à jouer les trouble-fêtes dans ce dossier. Leeds et Brighton seraient aussi sur le coup.