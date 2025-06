PSG Mercato : Campos craque pour Relebohile Mofokeng !

Le tout nouveau champion d’Europe, le PSG, relance ses dossiers mercato. Luis Campos s’intéresse de très près à Relebohile Mofokeng, un jeune Sud-Africain de 20 ans.

PSG Mercato : Relebohile Mofokeng, prochain Désiré Doué du Paris SG ?

La méthode Luis Campos a fait ses preuves au PSG. Le technicien portugais, spécialiste dans la détection de pépites, a joué un rôle important dans le titre de Paris en Ligue des champions. Son recrutement de joueurs peu connus, mais très talentueux a permis à Luis Enrique de disposer d’un effectif efficace, sans les complications de la gestion de stars. Avec Relebohile Mofokeng, fortement courtisé par le directeur sportif du Paris Saint-Germain, on ne change pas une équipe qui gagne.

En effet, le joueur de 20 ans, évoluant à Orlando Pirates, est revenu à plusieurs reprises dans les rapports du patron du recrutement du PSG. Les qualités de Mofokeng n’ont pas laissé Luis Campos indifférent. Il a organisé plusieurs séances de supervision du joueur pour affiner son point de vue. Ce jeune attaquant de poche, capable d’évoluer en pointe et aussi à gauche comme à droite de l’attaque, a totalement séduit le recruteur parisien, selon The Guardian.

Cette source annonce des manœuvres du dirigeant parisien pour le recruter lors de ce mercato estival. L’idée est de l’intégrer dès cet été au groupe des jeunes du PSG pour une remise en forme avant de l’envoyer en équipe première lors du stage des pros. Après la Ligue des champions fraîchement remportée par le Paris SG, l’obligation de maintenir le même niveau de compétitivité sur le terrain est bien présente, et Campos veut y répondre sans faire de folies financières.

Luis Enrique, entraîneur du PSG, apprécie l’idée d’un effectif sans star, bien plus facile à gérer, même si Désiré Doué, recruté pour 60 millions d’euros au Stade Rennais, est en train de devenir une immense star du football français et européen. Les prestations XXL du joueur et sa domination de la finale de la Ligue des champions ont fait de lui le joueur que tout le monde s’arrache.

Dans cette même logique, Luis Campos veut miser sur Relebohile Mofokeng, capable de surprendre par son haut niveau, exactement comme Doué. Son prix ne devrait pas passer les 10 millions d’euros, selon les dernières informations.