Mercato : Un buteur prêt à plaquer le PSG pour l’OM ?

L’OM sonde toutes les options disponibles sur le mercato pour renforcer son attaque la saison prochaine. Déjà annoncé sur la piste Igor Paixão, Marseille étudie désormais une autre piste convoitée par le PSG dans le championnat néerlandais.

Mercato OM : Noa Lang, nouvelle priorité offensive de Longoria

Le mercato estival s’annonce particulièrement animé du côté de Marseille. Sous l’impulsion de Pablo Longoria et Medhi Benatia, le club olympien multiplie les pistes pour offrir à Roberto De Zerbi un effectif compétitif. Parmi les cibles offensives identifiées : Noa Lang, l’ailier néerlandais du PSV Eindhoven selon Massila Zone.

À 25 ans, l’ancien talent de l’Ajax Amsterdam est encore sous contrat jusqu’en 2028. Il sort d’une très bonne saison soldée par un bilan de 11 buts et 10 passes décisives en 29 matchs. De quoi faire grimper sa cote sur le marché et attirer l’attention d’une équipe de l’Olympique de Marseille déterminée à s’attacher les services d’un ailier évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt. 🚨INFO MZ



En plus de Igor Paixão (Feyenoord), l'OM a également ciblé Noa Lang (PSV) pour le poste d'ailier gauche.

En France, il n’est pas inconnu du public. Le 22 octobre dernier, en phase de groupes de la Ligue des champions, il avait inscrit un but contre les Parisiens (1-1). Déjà associé à Paris par le passé, il pourrait finalement débarquer en Ligue 1 sous le maillot marseillais. Un transfert qui aurait tout d’un symbole, et qui ajouterait du piment aux prochaines confrontations entre le club phocéen et le PSG.