Mercato : Un crack mondial part au clash pour signer à l’OM

L’OM continue de progresser sur ses différentes pistes afin de se renforcer au mercato d’été, notamment au poste de défenseur central. Et aux dernières nouvelles, un crack mondial ferait le forcing pour rejoindre l’équipe marseillaise.

Mercato : Un défenseur marocain veut venir à l’OM

À la recherche de renforts expérimentés pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes défensives. Et ces derniers jours, un nom est évoqué avec insistance sur le vieux port : Nayef Aguerd. Prêté cette saison à la Real Sociedad, le défenseur central de 29 ans s’apprête à retourner à West Ham, où il ne compte pas passer l’été.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’international marocain serait particulièrement séduit par le projet de l’OM et l’idée de retrouver la Ligue 1, lui qui a joué à Dijon et au Stade Rennais entre 2018 et 2022.

D’après la presse anglaise, Nayef Aguerd serait même prêt à aller au clash avec ses dirigeants pour forcer son départ et son arrivée à Marseille. Mécontent de sa situation à West Ham, où il a perdu sa place de titulaire indiscutable, l’international marocain veut relancer sa carrière dans un nouveau club, où il aura la confiance de l’entraîneur.

L’OM prêt à sortir le chéquier pour Nayef Aguerd ?

Son profil plaît beaucoup à Roberto De Zerbi, qui verrait en lui un pilier pour stabiliser la défense olympienne. Nayef Aguerd serait donc déterminé à rejoindre les rangs de l’OM dès cet été et n’exclurait pas de lever le ton en interne pour obtenir un bon de sortie.

Alors que le dossier Aymeric Laporte tarde à se concrétiser, Pablo Longoria et Medhi Benatia verraient en Aguerd une option fiable pour renforcer l’arrière garde de l’OM la saison prochaine. Expérimenté, athlétique et doté d’un gros volume de jeu, le compatriote d’Achraf Hakimi coche toutes les cases du défenseur recherché par le vice-champion de France.

Sa connaissance de la Ligue 1 et son leadership naturel en font un atout majeur pour un effectif en reconstruction. Toutefois, les dirigeants de l’Olympique de Marseille devraient mettre la main à la poche puisque Nayef Aguerd est évalué à 25 millions d’euros par Transfermarkt et West Ham voudra forcément empocher une bonne partie des 35 millions d’euros investis pour le recruter à l’été 2022.