Mercato FC Nantes : Une première signature fait déjà débat

Le FC Nantes fait face à un mercato qui s’annonce crucial pour la saison prochaine, avec un effectif à remodeler. C’est dans ce contexte que la prolongation de Francis Coquelin au FCN n’a pas tardé à susciter des réactions.

Mercato FC Nantes : Coquelin, une prolongation qui divise

Arrivé l’hiver dernier après son départ de Villarreal, Francis Coquelin incarnait l’expérience au service du collectif nantais. Mais à 34 ans et après plusieurs blessures sérieuses ces dernières saisons, le milieu formé à Arsenal n’a disputé que 6 rencontres pour 224 minutes de jeu en Ligue 1. Un rendement limité, qui n’a pourtant pas dissuadé les dirigeants de lui offrir une prolongation d’une saison.

« Très heureux de continuer la saison prochaine au FC Nantes, une ville et un club où j’ai reçu une grande affection […] un club avec un grand potentiel pour faire de belles choses… », a écrit Coquelin sur X, avant d’ajouter : « Temps de reprendre des forces avant de commencer à préparer un nouveau et passionnant défi ». Très heureux de continuer la saison prochaine au @fcnantes, une ville et un club où j'ai reçu une grande affection à l’intérieur comme à l’extérieur depuis le premier jour. Mais surtout un club avec un grand potentiel pour faire de belles choses… (sigue 🧵) pic.twitter.com/lmYtgcovER— Francis Coquelin (@FCoquelin_off) May 29, 2025

Malgré ses états de service et son profil de leader, la décision du FC Nantes ne fait pas l’unanimité. Les doutes concernent à la fois la forme physique du joueur, mais aussi le timing de cette signature, alors que le club n’a toujours pas officialisé le nom du nouvel entraîneur.

Prolonger un joueur sans l’aval du futur coach interroge : s’agit-il d’un choix sportif ou institutionnel ? Les critiques n’ont pas tardé sur les réseaux sociaux, où de nombreux supporters expriment leur incompréhension. Reste à savoir si ce pari de la direction nantaise portera ses fruits.