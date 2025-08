Mercato OM : C’est confirmé ! Le nouveau Pacho arrive

L’OM tient peut-être son futur patron de la défense. Le club phocéen s’active pour finaliser l’arrivée de Joel Ordóñez, jeune défenseur équatorien du Club Bruges, au profil très prometteur, avec un parcours comparé à celui d’un Willian Pacho.

Mercato OM : Joel Ordóñez, une piste chaude pour la défense marseillaise

À seulement 21 ans, Joel Ordóñez est en passe de franchir un cap important dans sa jeune carrière. Formé à l’Independiente del Valle, comme Willian Pacho, le joueur appartient actuellement au Club Bruges, où il est encore lié jusqu’en 2028. L’OM, en quête de renforts défensifs, aurait fait de lui une priorité, avec un transfert estimé à près de 30 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato OM : Longoria s’attaque à deux pistes folles à 48 M€

Selon RMC, les discussions entre les deux clubs sont bien engagées. « C’est un profil hyper intéressant. Il peut jouer central, mais aussi dans le couloir droit », affirme Nicolas Cougot, journaliste spécialiste du football sud-américain, dans l’After Foot. Une polyvalence qui pourrait séduire Roberto De Zerbi, désireux d’ajouter de la solidité et de la mobilité à sa ligne défensive.

Un joueur à la trajectoire prometteuse

Comparé à Willian Pacho, aujourd’hui au PSG, Ordóñez semble marcher dans les pas de son compatriote. « Pas dans le profil, mais dans la trajectoire et la comparaison, c’est proche de Pacho », explique Cougot. « C’est quelqu’un qui ne fait pas de bruit, mais qui s’impose naturellement. Une fois sur le terrain, ça devient évident qu’il est dans le onze. »

À voir

Mercato PSG : Marquinhos, la grosse annonce de l’été !

Lire aussi : Mercato : Un crack à 35M€ débarque, c’est du très lourd !

Solide dans les duels, propre techniquement et discret en dehors du terrain, le défenseur central formé en Équateur séduit par son intelligence de jeu et sa fiabilité. Marseille espère ainsi renforcer durablement son arrière-garde avec un joueur déjà international et au potentiel certain.