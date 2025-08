Stade Rennais : Grosse mise au point de Habib Beye

Alors que le Stade Rennais entame une saison décisive avec des ambitions retrouvées, l’arrivée de deux ex-Nantais a provoqué quelques remous chez les supporters. Habib Beye a tenu à clarifier les choses d’une manière ferme et sans détour.

Stade Rennais : Rongier et Merlin, une intégration sans débat

Mercredi, à La Piverdière, la séance d’entraînement ouverte au public a offert une belle communion entre joueurs et supporters, dans un contexte chargé d’attentes. Mais en coulisse, une polémique prenait de l’ampleur : l’arrivée de Valentin Rongier et Quentin Merlin, tous deux formés et passés par le FC Nantes, rival historique du Stade Rennais.

Face à la crispation de certains fans, Habib Beye a tranché sans ambiguïté : « Moi ça ne me pose pas de problème, on est très contents d’avoir Valentin et Quentin, peu importe d’où ils viennent, je suis très content qu’ils soient là. » Pour le technicien, l’origine n’a que peu d’importance face à l’engagement affiché par les joueurs sous leurs nouvelles couleurs.

Le passé mis de côté, priorité au collectif

Interrogé sur les critiques liées aux transferts entre clubs rivaux, Beye a rappelé que ces mouvements font partie intégrante du paysage footballistique : « C’est l’histoire du football. On voit des joueurs être dans des clubs et en rejoindre d’autres, parfois avec de grosses rivalités. » Pour lui, ces changements sont naturels et doivent être accueillis avec lucidité.

L’essentiel, selon l’entraîneur rennais, réside dans la capacité des joueurs à s’investir pleinement : « Aujourd’hui ils ont le maillot Rouge et Noir et ils sont 100 % Rouge et Noir. Je suis très content de les avoir. Tout ce qu’il s’est passé il y a quelques années, c’est aussi le foot, c’est le chambrage, la rivalité, et c’est bien que ce soit comme ça. » Une manière de désamorcer les tensions tout en fédérant autour d’un projet sportif ambitieux.