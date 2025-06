Mercato OL : Cherki lâche un message fort à ses courtisans

Très convoité à l’OL cet été, notamment par Manchester City, Rayan Cherki est en instance de transfert. Avant de faire le choix de son prochain club, le milieu offensif a lâché un message fort aux clubs désireux de l’enrôler.

Mercato : Des équipes de prestige pour enrôler Rayan Cherki

Rayan Cherki se prépare à quitter l’OL, son club formateur, pour une équipe à l’étranger, étant donné que le PSG s’est retiré des rangs. Liverpool, Manchester United, Tottenham, le Borussia Dortmund et dernièrement Manchester City souhaitent recruter le meneur de jeu des Gones. Pep Guardiola, le manager des Citizens, souhaite le signer rapidement afin de renforcer son équipe pour la Coupe du monde FIFA des clubs.

Rayan Cherki devrait donc faire le grand saut en Premier League ou en Bundesliga. Toutefois, il n’a aucune appréhension pour son intégration dans un nouveau club et un nouveau championnat. Le joueur de 21 ans assure qu’il ne craint pas la concurrence et pour son potentiel repositionnement.

Cherki aux clubs souhaitant le recruter : « Mon poste préférentiel, c’est numéro 10 »

Il se dit prêt à jouer à tous les postes possibles et à intégrer tout type de projet de jeu. « Je suis prêt pour n’importe quel système. Je travaille tous les jours, physiquement et mentalement, pour être prêt », a-t-il confié à L’Équipe.

« Les clubs savent que mon poste préférentiel, c’est numéro 10, parce que j’ai la chance et l’aisance technique d’avoir les deux pieds. Je peux aller à gauche, à droite, je peux me retourner, dévier, dribbler, passer… Mais finalement, qu’est-ce qui compte ? Être sur le terrain », a déclaré Rayan Cherki ensuite, avec assurance.

Quel que soit le club qu’il va rejoindre, le néo-international Français A veut prendre et donner « du plaisir », comme cela a été le cas sous le maillot de l’OL où il a passé les 15 dernières années. « On doit me parler football. De football, et encore de football. Tout simplement », a-t-il indiqué en conclusion. En tout cas, sur ce point, le natif de Lyon devrait s’entendre avec Pep Guardiola.