ASSE : Florian Tardieu allume le vestiaire et prévient

L’ASSE, battue sèchement par le Paris FC (0-3) en match amical, a livré une prestation très inquiétante à deux semaines de la reprise. Florian Tardieu n’a pas mâché ses mots au moment d’analyser cette déroute.

ASSE : Une claque salutaire face au Paris FC ?

La lourde défaite concédée face au promu parisien a laissé des traces dans le vestiaire stéphanois. À l’issue de la rencontre disputée à Thonon-les-Bains, Florian Tardieu a livré un constat sans détour. « Pendant un moment, on était complètement en dedans. On a aucune excuse, on n’a pas été bons dans les duels », a-t-il lâché au Progrès.

L’expérimenté milieu défensif, qui fêtera bientôt ses 34 ans, a souligné le manque d’engagement et de rigueur, notamment sur coups de pied arrêtés. « On avait parlé du fait qu’il fallait faire attention… et on prend un but au bout de cinq minutes », a-t-il rappelé.

Une remise en question exigée à Saint-Etienne

À deux semaines du déplacement à Laval en ouverture de la Ligue 2, Tardieu espère un sursaut collectif. « Peut-être que ça va nous faire du bien de prendre cette gifle. Il faut retourner travailler sur certains domaines », a-t-il martelé, tout en appelant à une prise de conscience générale.

« On est trop gentils, moi le premier », a-t-il ajouté, dans un message destiné autant à ses coéquipiers qu’à lui-même. Ce revers pourrait bien servir d’électrochoc à un groupe qui devra rapidement élever son niveau pour aborder la saison dans les meilleures conditions.