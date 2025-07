Mercato PSG : Le jeu dangereux de Donnarumma

Le mercato du PSG, longtemps resté figé, va bouger dans les jours et semaines à venir. Le dossier Gianluigi Donnarumma tourne au vinaigre et Paris se prépare en coulisses à finaliser l’option gardée sous le coude pour parer à toutes les éventualités.

Mercato PSG : Donnarumma, Paris pourrait s’en détourner

Précédé au PSG par la réputation de meilleur gardien du monde, Gianluigi Donnarumma n’aura pas fait l’unanimité. Le gardien italien est d’un bon niveau, mais beaucoup moins que ce qu’en disent les médias italiens. Il est vrai qu’il a aidé le club de la capitale française à glaner son premier trophée en Ligue des champions, mais il pourrait le quitter à l’occasion de ce mercato estival.

Le contrat de Gianluigi Donnarumma avec le Paris Saint-Germain court jusqu’en juin 2026. Si la haute direction du club francilien veut garder son portier, il semble que la réciproque ne soit pas forcément vraie. Le sportif veut rester, mais prend en compte une donnée plus importante : son traitement salarial. Il aimerait que les choses évoluent à ce niveau, au risque de devoir trouver une nouvelle terre d’accueil.

Du côté du PSG, la direction a formulé plusieurs propositions dans le but d’obtenir une prolongation du contrat du stabieso de 26 ans, mais ce dernier vient encore de repousser l’offre. À la différence des fois précédentes, Luis Campos n’aurait plus l’intention d’insister. Il a commencé à travailler sur la piste d’un possible remplaçant. Ce dernier n’est autre que Lucas Chevalier du LOSC.

Du haut de ses 23 ans, le portier des Dogues montre de belles choses ces dernières années. La direction sportive du Paris SG voudrait le faire venir et a déjà sondé à cet effet ses dirigeants. Ces derniers ne sont pas fermés à l’idée, à condition que soit mis le prix. Le gardien formé au club est lui aussi favorable à l’idée de vivre une expérience plus enrichissante chez le champion de France.

La mauvaise nouvelle pour Gianluigi Donnarumma est qu’il pourrait rester dans le jeu de surenchère dans lequel ses agents et lui sont engagés depuis que le PSG a glané la Ligue des champions. Aussi peu qu’un accord soit trouvé pour Lucas Chevalier, la porte de sortie pourrait être indiquée à l’Italien.