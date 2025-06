Mercato: C’est officiel, l’ASSE s’offre un grand attaquant

L’ASSE officialise le transfert définitif d’Irvin Cardona du FC Augsbourg. Il est la première recrue officielle du club relégué en Ligue 2.

Mercato : Irvin Cardona transféré définitivement à l’ASSE

Irvin Cardona devient un joueur de l’ASSE au bout de deux prêts au club stéphanois en janvier 2024 et en janvier 2025. Les Verts ont finalement levé l’option d’achat assorti à son dernier prêt. L’attaquant français signé un contrat de trois saisons, comme annoncé, soit jusqu’en juin 2028.

« Je suis très heureux de rejoindre définitivement la grande famille de l’AS Saint-Etienne. Après deux prêts de six mois, c’est une fierté de pouvoir m’inscrire dans la durée avec ce club. Je suis déterminé à continuer de progresser et à tout donner pour contribuer au projet. Merci pour la confiance, place à cette nouvelle étape avec le groupe et les supporters !« , a-t-il déclaré. ℹ️ L’AS Saint-Étienne confirme avoir levé l'option d'achat prévue dans le cadre du prêt d'Irvin Cardona par le @FCAugsburg (Allemagne).



L'attaquant est désormais lié au club jusqu'en 2028 ! 💚👇— AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 2, 2025

Horneland « très heureux de poursuivre l’aventure avec Cardona »

Quant à l’entraîneur de l’ASSE, il se dit heureux du recrutement du polyvalent joueur offensif. « Nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure avec Irvin dans le projet de reconstruction de l’ASSE. Il a démontré toutes ses qualités lors de ses deux prêts au club. Dorénavant, il va pouvoir s’inscrire dans la durée et progresser sereinement avec le reste de l’équipe. Ensemble, nous avons de grandes attentes quant à son potentiel […] », s’est réjouit Eirik Horneland.

