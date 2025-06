Mercato ASSE : Après Bernauer, un autre joueur majeur signe

Malgré la relégation de l’ASSE en Ligue 2, le club aurait décidé de garder Maxime Bernauer, mais aussi Irvin Cardona, deux joueurs ayant rejoint les Verts pendant le mercato d’hiver en janvier 2025.

Mercato : L’ASSE lève l’option d’achat d’Irvin Cardona

L’ASSE reconstruit sa nouvelle équipe qui va évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Elle va garder quelques joueurs avec qui l’entraîneur Eirik Horneland va tenter de jouer la remontée immédiate en Ligue 1. Selon le média croate Croatian Football, la direction des Verts aurait finalement pris la décision de garder Maxime Bernauer, dont le prêt du Dinamo Zagreb était assorti d’une option d’achat.

En plus du défenseur central, l’AS Saint-Etienne a également levé l’option d’achat d’Irvin Cardona, selon les informations de Foot Mercato. Il est donc transféré définitivement par le FC Augsbourg pour un montant estimé à 2,5 millions d’euros. L’attaquant de 27 ans a signé un contrat de trois saisons avec le club ligérien, soit jusqu’au 30 juin 2028, d’après le média spécialisé.

Pour rappel, Cardona a marqué 5 buts et délivré 3 passes décisive en 15 matchs disputés avec l’ASSE lors de la deuxime moitié de la saison dernière. Cependant, il avait été l’un des acteurs majeurs de la remontée de l’ASSE en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2023-2024, en inscrivant 10 buts et offrant 3 passes décisives en 22 matchs en Ligue 2, entre janvier et juin 2024.