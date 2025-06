Mercato : L’OM frappe fort, Facundo Medina a fait son choix

L’OM est sur le point de réaliser un gros coup sur le mercato. Après de longues négociations, Facundo Medina a choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière, en se dirigeant à Marseille.

Mercato OM : Facundo Medina a signifié au RC Lens sa volonté de partir

L’Olympique de Marseille débute son mercato estival sous le signe d’un renforcement défensif, en ciblant Facundo Medina. Le défenseur argentin du RC Lens est courtisé depuis longtemps par Phocéens. Ces derniers avaient déjà tenté de le recruter cet hiver, sans succès. Cette tentative manquée n’a pas refroidi pour autour les ardeurs marseillaises.

Bien au contraire, les négociations ont repris de plus belle, et l’OM est proche de conclure un accord avec Facundo Medina. Cette avancée est confirmée par le journaliste Urial Lugt, qui assure que le joueur de 25 ans a clairement signifié à la direction lensoise qu’il ne reviendrait pas chez les Sang et Or cet été. Après cinq saisons de bons et loyaux services, le moment est venu pour lui d’aller voir ailleurs.

Cette décision est une excellente nouvelle pour l’OM, qui met les bouchées doubles afin de finaliser cette opération au plus vite. Medhi Benatia, le directeur sportif marseillais, a pris les choses en mains, en transmettant une offre concrète aux représentants de Facundo Medina.

Il tient déjà une offre entre ses mains

Pour le moment, les détails de cette proposition n’ont pas encore fuité, mais il se dit que le défenseur argentin serait ravi de disputer la prochaine Ligue des champions sous les couleurs phocéennes. De plus, il pourrait retrouver son compatriote Leonardo Balerdi à Marseille, facilitant ainsi son intégration.

Les discussions se poursuivent entre les parties impliquées en vue de finaliser ce transfert estimé entre 15 et 20 millions d’euros. L’OM semble ainsi bien parti pour frapper un gros coup sur le mercato, même si l’Atlético Madrid reste en embuscade sur cette piste.