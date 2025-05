Mercato RC Lens : Facundo Medina négocie avec son futur club

L’idée de voir Facundo Medina débarquer à l’OM lors de ce mercato s’amenuise. Le défenseur central du RC Lens est plutôt proche de s’engager en faveur de l’Atlético Madrid.

Mercato RC Lens : L’Atlético Madrid en négociations avancées avec Facundo Medina

Alors que le mercato n’a pas encore officiellement ses portes, les lignes bougent déjà du côté du RC Lens. Les lensois se démènent comme ils peuvent pour trouver le successeur de Will Still. Ce dernier a quitté les Sang et Or pour s’engager en faveur de Southampton. Et un autre départ majeur se prépare à Lens.

Après cinq années de bons et loyaux services, Facundo Medina est arrivé à la fin d’un cycle. Son émouvant au revoir a eu lieu lors de la victoire du RC Lens contre Monaco (4-0), où le joueur de 25 ans a quitté la pelouse en larmes, sous les ovations du public. L’international argentin a sans doute disputé son dernier match sous les couleurs lensoises lors de cette soirée, puisqu’il bénéficie d’un bon de sortie pour services rendus.

En quête renfort défensif, l’OM se serait rapidement positionné en vue de le recruter. Mais les Phocéens risquent d’essuyer un gros camouflet sur cette piste, puisqu’un prétendant inattendu a surgi de l’ombre pour Facundo Medina. Il est question de l’Atlético Madrid. Mundo Deportivo assure en effet que les Colchoneros ont entamé des discussions avec le joueur et sont en pole position pour le recruter.

Un chèque compris entre 20 et 25 M€ pour son transfert

Débarquer dans un club où évoluent plusieurs de ses compatriotes, tels que Julian Alvarez, Rodrigo De Paul et Angel Correa, tout en disputant la prochaine Ligue des champions, pèserait dans sa prise de décision. L’Atlético Madrid semble en tout cas bien parti pour arracher la signature de Facundo Medina cet été .

De son côté, Le RC Lens ne ferme pas la porte au départ de son défenseur polyvalent. Le club nordiste attendrait juste un chèque compris entre 20 et 25 millions d’euros pour son transfert. Les différents prétendants sont prévenus.