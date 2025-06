Mercato FC Nantes : Kita insiste pour un crack lyonnais !

La direction du FC Nantes envisage de revenir à la charge lors du prochain mercato estival pour s’attacher les services d’un milieu de terrain de Lyon.

Mercato FC Nantes : Kita vise un milieu lyonnais

Le président du FCN, Waldemar Kita et son fils Franck Kita sont très actifs sur le marché des transferts cet été. On observe déjà plusieurs départs et de nouvelles pépites sont attendues pour apporter de tonus à l’équipe. Un jeune crack de l’Olympique Lyonnais attise les convoitises des Canaris.

Selon les indiscrétions, les dirigeants nantais auraient jeté leur dévolu sur le milieu de terrain lyonnais, Mahamadou Diawara pour renforcer l’entrejeu de l’équipe la saison prochaine. Le FC Nantes avait tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal, mais le dossier n’a pas avancé avant la fermeture du marché des transferts.

En grande difficulté à l’Olympique Lyonnais en raison de la forte concurrence, Mahamadou Diawara a été prêté au Havre AC pour six mois l’hiver dernier. Il a montré de belles qualités depuis son arrivée au club normand et a activement contribué au maintien de l’équipe dans l’élite. Le crack lyonnais a disputé 15 rencontres avec le HAC, dont 6 en tant que titulaire.

Le jeune milieu de terrain est de retour à Lyon, mais il devrait rejoindre un nouveau club cet été pour avoir du temps de jeu. Le FC Nantes serait toujours prêt pour l’accueillir. Pour le moment, les Canaris n’ont pas encore formulé une offre concrète pour le meneur de jeu français. Les négociations pourraient bientôt débuter. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande de Mahamadou Diawara est estimée à 2,5 millions d’euros.