Mercato FC Nantes : Kita scelle l’avenir de Louis Leroux

Rebondissement pour l’avenir de Louis Leroux au FC Nantes. Annoncé sur le départ cet été, le milieu de terrain français est désormais intouchable au FCN.

Mercato FC Nantes : Louis Leroux reste au FCN

Le FC Nantes va vendre certains joueurs lors du prochain mercato estival pour renflouer ses caisses. Ces dernières semaines, certains médias ont indiqué que Louis Leroux est sur la liste des potentiels départs. Le jeune milieu de terrain s’est révélé cette saison après la signature de son premier contrat professionnel en octobre dernier.

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais déniche un taulier au FC Nantes

À voir Mercato OM : Adrien Rabiot va signer, la mèche est vendue

L’ancien technicien du FCN, Antoine Kombouaré, l’a fait monter en équipe première et il a montré tout son potentiel. Louis Leroux a notamment inscrit son premier but professionnel face au RC Lens lors de la 23e journée de Ligue 1. Il a ensuite enchaîné six titularisations avant de perdre sa place dans le onze de départ du technicien nantais, Antoine Kombouaré.

Lire aussi : FC Nantes : Luis Castro débarque avec son bras droit !

Cette saison, Louis Leroux a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues avec les Canaris, a inscrit deux buts et une passe décisive. Selon les informations de L’Équipe, les dirigeants du FC Nantes envisageraient de céder le jeune crack cet été pour toucher de joli chèque. Certains clubs européens se seraient déjà renseignés sur la situation de la pépite. Mais la situation a changé.

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Le LOSC traque un chouchou de Kita !

À voir Mercato PSG : Campos boucle une grosse signature en défense

Livefoot fait le point sur l’avenir de Louis Leroux et révèle qu’il ne quittera pas la Beaujoire cet été. Le président du FC Nantes, Waldemar Kita et son fils Franck Kita ont décidé de garder le milieu de terrain français pour la saison prochaine. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2028, sa valeur marchande est estimée à 2 millions d’euros par le site Transfertmarkt.