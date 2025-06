Mercato FC Nantes : Un crack ghanéen attendu à Nantes !

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita fait le forcing pour recruter un international ghanéen. Le joueur est prêt pour rejoindre le FCN cet été.

Mercato FC Nantes : Un crack ghanéen se rapproche du FCN

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita veut réaliser un joli coup en Angleterre lors du prochain mercato estival. Selon les informations d’Africa Foot, le nom de l’ailier ghanéen Kamaldeen Sulemana circule de nouveau dans les couloirs de la Beaujoire.

L’international ghanéen évolue actuellement à Southampton en Angleterre et a encore la force dans les jambes. Il envisage de quitter l’Angleterre cet été après la relégation des Saints en Championship à la fin de cette saison en Premier League.

La direction du FC Nantes avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato hivernal, mais le dossier n’a pas avancé avant la fermeture du marché des transferts. Selon les informations de Sky Sports, le FCN avait même formulé une offre de prêt avec option d’achat pour le joueur, mais les Saints avaient décliné cette proposition. Ils seraient plutôt prêts à vendre définitivement l’international ghanéen pour 20 millions d’euros. Ce qui a refroidi les ardeurs du FC Nantes.

Les Canaris veulent maintenant profiter de la descente du club en Championship pour déloger Kamaldeen Sulemana. Cette saison, le crack ghanéen a inscrit un but et délivré deux passes décisives en 24 rencontres toutes compétitions confondues avec Southampton. Le président du FCN, Waldemar Kita et son équipe auraient déjà sondé l’entourage du joueur. Kamaldeen Sulemana aurait donné son feu vert pour poser ses valises à Nantes et évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.

Africa Foot indique que la direction du FC Nantes négocie un prêt avec option d’achat parce que Southampton fixe un prix un peu élevé. Les deux clubs pourraient bientôt accélérer les discussions et trouver un accord définitif. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande de Kamaldeen Sulemana est évaluée à 13 millions d’euros par le site Transfermarkt.