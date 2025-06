Mercato FC Nantes : Kita pousse deux cadres vers la sortie !

Deux gros départs se précisent au FC Nantes à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival. Deux tauliers en fin de contrat vont quitter le FCN.

Mercato FC Nantes : Deux gros départs programmés

Deux cadres du FC Nantes devraient quitter la Beaujoire lors du prochain mercato estival. Les dirigeants du FCN ne badinent pas cet été et ont déjà lancé l’opération dégraissage. La priorité de Waldemar Kita et de son fils Franck Kita est de recruter un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs talentueux pour ne pas souffrir encore en Ligue 1 la saison prochaine.

Certains joueurs ont déjà claqué la porte et d’autres départs sont programmés. Selon les indiscrétions, Nicolas Pallois et Marcus Coco, tous deux en fin de contrat à la fin de ce mois de juin, sont sur le départ. Ils vont plier leurs bagages pour poursuivre leur carrière ailleurs.

Depuis son arrivée au FC Nantes en juillet 2019, Marcus Coco n’a pas vraiment réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Cette saison, la situation s’est encore compliquée pour le Guadeloupéen, relégué sur le banc de touche par le technicien du FCN, Antoine Kombouaré. Il a fait 22 apparitions toutes compétitions confondues avec les Canaris cette saison et a délivré une passe décisive.

Quant à Nicolas Pallois, il va quitter le FC Nantes après sept saisons avec les Canaris. Arrivé en 2017 en provenance des Girondins de Bordeaux, le défenseur central ne sera pas prolongé à l’issue de son contrat. Selon les informations de Live Foot, les dirigeants du FCN ont déjà pris la décision de ne pas lui offrir un nouveau bail. Nicolas Pallois a disputé 235 matchs sous les couleurs jaunes et vertes.