Mercato PSG : Huit indésirables poussés vers la sortie !

Le PSG entame une opération dégraissage d’envergure pour son mercato après une saison historique. Malgré un effectif auréolé de titres, Luis Enrique entend remodeler son groupe en profondeur cet été avec huit joueurs sur le départ.

Mercato PSG : Luis Enrique prépare une grande lessive au Paris SG

Quadruple vainqueur cette saison, le PSG ne se repose pas sur ses lauriers. Loin d’une politique conservatrice, Luis Enrique, appuyé par Luis Campos, veut insuffler un nouveau souffle à son vestiaire. Plusieurs joueurs, jugés en décalage avec les exigences du projet sportif, vont être invités à plier bagage.

Selon la presse espagnole, dont Sport, huit joueurs sont sur la sellette. Renato Sanches, Milan Skriniar, Randal Kolo Muani, Marco Asensio, Nordi Mukiele et Carlos Soler sont clairement poussés vers la sortie. À cela s’ajoutent Gonçalo Ramos et Kang-in Lee, dont les performances n’ont pas convaincu l’encadrement du Paris Saint-Germain.

Le Napoli et Villarreal sont déjà à l’affût pour récupérer certains éléments, notamment Soler et Lee. Cette purge vise à libérer de la masse salariale et à affiner un groupe plus cohérent, en phase avec les ambitions européennes du club. Luis Enrique cherche des profils compatibles avec son projet de jeu exigeant, où discipline tactique et implication sont non négociables.

Le Paris Saint-Germain s’apprête donc à vivre un été mouvementé. Si les recrues sont attendues, c’est d’abord par les départs que le club compte marquer ce mercato. Une stratégie claire : faire de la place pour bâtir une équipe encore plus compétitive.