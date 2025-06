Mercato : Officiel, un guerrier quitte le Stade Rennais !

La direction du Stade Rennais a annoncé le départ de l’un de ses solides défenseurs. Le crack rennais rejoint un club allemand.

Mercato : Le Stade Rennais dit au revoir à un cadre

C’est désormais officiel. Annoncé sur le départ ces derniers jours, Lorenz Assignon a effectivement quitté le club breton et file en Allemagne. Le roc franco-togolais s’est engagé avec Stuttgart et va évoluer en Bundesliga la saison prochaine. La direction du Stade Rennais a annoncé officiellement son départ ce vendredi 6 juin 2025.

« Après 98 apparitions avec l’équipe fanion, Lorenz Assignon a fait le choix de rejoindre l’Allemagne pour poursuivre sa progression. Bras levés pour communiquer avec la tribune, accélérations tranchantes, buts marquants face à Villareal ou Larnaca, le défenseur aura marqué le Stade Rennais FC…Le Stade Rennais F.C. remercie ardemment Lorenz pour son engagement en Rouge et Noir et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière. Lorenz, le Roazhon Park sera toujours chez toi. », indique le SRFC dans un communiqué.

Après ses belles performances cette saison sous la houlette de Habib Beye, le jeune défenseur a suscité l’intérêt de Stuttgart qui a accéléré les négociations ces derniers jours et a réussi ce joli coup. Cette saison, Lorenz Assignon a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir.

Selon les informations de Ouest-France, la direction de Stuttgart a déboursé 13 millions d’euros pour boucler le deal. Lorenz Assignon a signé un contrat de quatre ans avec le club allemand. « Je suis ravi d’être ici. C’est un grand défi qui m’attend et je l’attends avec impatience. Le VfB est un grand club avec des supporters fantastiques. J’ai suivi plusieurs matchs à la télévision. Je veux contribuer à ce qu’ils continuent à connaître le même succès qu’ils ont connu récemment. », a-t-il réagi après l’annonce de son arrivée en Allemagne.

