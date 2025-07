INFO Mercato : 150M€ ! Le PSG détecte son grand attaquant !

En cas de départ de Gonçalo Ramos, le PSG pourrait se résoudre à recruter à un avant-centre de classe mondiale lors de ce mercato estival. Dans cette optique, le club de la capitale se serait positionné sur un crack de Premier League.

Neuf ans après le départ de Zlatan Ibrahimovic, le Paris Saint-Germain va-t-il aller chercher un autre géant suédois pour booster son secteur offensif ? Alors que Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos pourraient partir cet été, les dirigeants du PSG penseraient notamment à recruter un grand numéro 9 pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. Et ce vendredi, le média The Athletic assure que le tout nouveau Champion d’Europe pourrait être un sérieux candidat pour la signature d’Alexander Isak, l’attaquant de Newcastle United.

« S’il y a une équipe européenne qui pourrait se permettre d’aller chercher Isak, c’est probablement le vainqueur de la Ligue des champions de la saison dernière. Ces derniers temps, cependant, le PSG se montre un peu plus réservé et l’entraîneur Luis Enrique a mis au point un système finement réglé qui n’utilise pas nécessairement un numéro 9 classique.

Au début de ce mercato, Isak ne figurait pas parmi les priorités du PSG, mais il reste à voir si cela pourrait changer maintenant qu’il fait publiquement pression pour un transfert. Randal Kolo Muani et Goncalo Ramos pourraient partir, libérant ainsi une place pour un attaquant, mais la question est de savoir si le PSG est prêt à investir autant d’argent dans un seul avant-centre », s’interroge le tabloïd britannique, avant de rappeler les exigences assez élevées du club anglais pour le joueur suédois.

Le PSG prêt à investir 150M€ pour Alexander Isak ?

À 25 ans révolus, Alexander Isak rêve désormais de gagner un premier titre majeur. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’ancien buteur du Borussia Dortmund souhaite donc quitter les rangs de Newcastle United durant ce mercato d’été. Si les Magpies ne sont pas forcément opposés au départ d’Isak, il faudra tout de même s’apprêter à mettre la main à la poche.

En effet, selon The Athletic, les décideurs de Newcastle seraient d’accord pour laisser filer leur prolifique avant-centre, auteur de 27 buts et 6 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues la saison écoulée, si un prétendant se présente avec un chèque qui pourrait atteindre les 150 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’en tenir dans ce dossier.