Mercato OL : Perri part, crise de gardien à Lyon

Qui sera le gardien de but de l’OL cette saison, après le transfert Lucas Perri et le prêt de Justin Bengui ? Un vrai casse-tête pour Michele Kang.

OL : Bengui et Patouillet encore trop frêles pour être N°1

L’OL doit trouver rapidement un gardien début numéro pour cette saison, pour prendre la place de Lucas Perri transféré à Leeds United FC en Premier League, contre 16 M€. Ce ne sera pas Justin Bengui (20 ans). L’imposant portier (1,90 m) a été prêté au RWDM Brussels, mercredi.

Ce ne devrait pas être non plus Matthieu Patouillet (21 ans), qui était prêté au FC Sochaux en National la saison dernière. Les deux jeunes portiers formés à Lyon n’ont évidemment pas les épaules pour être numéro 1 dans les perches.

Mercato : Kang tente d’annuler le transfert de Matt Turner

L’Olympique Lyonnais aurait pu se contenter de Matt Turner (31 ans), dont John Textor a bouclé le transfert de Nottingham Forest avec son ami Evangelos Marinakis, contre 8 M€. Mais Michele Kang, la nouvelle présidente du club de Lyon, ne veut pas du portier international américain. L’Équipe croit savoir qu’elle a engagé un avocat pour négocier l’annulation du transfert conclu par son prédécesseur et jugé trop cher.

Fonseca ne compte pas sur Descamps pour la place de Perri

Pour l’heure, c’est Rémy Descamps (29 ans) qui est pressenti pour prendre la place de Lucas Perri. Il était la doublure de ce dernier la saison dernière. Cependant, le portier français avait disputé seulement trois matchs, soit un en Ligue 1, un en Ligue Europa et un autre en coupe de France.

Selon les indiscrétions de Foot Mercato, « il n’a pas convaincu en tant que numéro 2, et se dirige vers un départ ». Olympique et Lyonnais, confirme la tendance. « Rémy Descamps n’a pas vocation à occuper ce rôle de numéro 1. D’autant plus qu’il ne sera pas retenu par la Direction de l’OL d’ici à la fin du mercato », assure le média spécialisé.

Trois semaines pour trouver le dernier rempart des Lyonnais

Du coup, le club rhodanien se retrouve en quête d’un nouveau gardien de but. Le nom de Lorenzo Torriani (1,97 m) de l’AC Milan, dont Paulo Fonseca est l’ex-entraîneur, aurait été soufflé au technicien portugais.

Toutefois, le quotidien sportif croit savoir que l’Italien de 20 ans ne rejoindra pas à Lyon. Michele Kang et Michael Gerlinger (Directeur général) ont encore trois semaines pour trouver le successeur idéal de Lucas Perri, avant le début du championnat prévu le 15 août 2025.