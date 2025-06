Mercato : Le Barça tire profit de Jean-Clair Todibo et l’OGC Nice

Ce vendredi 6 juin 2025, l’équipe de West Ham a officialisé le rachat de Jean-Clair Todibo en provenance de l’OGC Nice. Un transfert qui offre un avantage financier important au FC Barcelone grâce à la clause de revente.

Le 10 août 2024, l’OGC Nice annonçait le départ temporaire de Jean-Clair Todibo en direction de West Ham. Le défenseur central de 25 ans avait signé un contrat de prêt d’une saison assorti d’une option de rachat obligatoire si certaines conditions étaient remplies. Finalement, l’international français a satisfait aux exigences du club anglais grâce à ses performances tout au long de la campagne 2024-2025 en Premier League.

Les Hammers ont donc décidé de lever l’option d’achat de son contrat de prêt en versant 40 millions d’euros à l’OGC Nice. Ce vendredi 6 juin 2025, ils ont officialisé la nouvelle, qui prendra effet à partir du 1er juillet prochain. Selon Mundo Deportivo, ce transfert définitif de Jean-Clair Todibo a rapporté une belle somme au FC Barcelone. Photo : Jean-Clair Todibo

En juillet 2021, le club catalan avait cédé les droits du natif de Cayenne aux Aiglons pour la somme de 8,5 millions d’euros. Le contrat de transfert comportait en outre un pourcentage de 20 % sur la prochaine vente. À ce titre, West Ham doit verser 8 millions d’euros aux Barcelonais, soit 20 % des 40 millions d’euros fixés par l’OGC Nice.

Ainsi, le Barça récupère plus de 19 millions d’euros de bénéfices sur le joueur de 25 ans, y compris les frais de prêt : « Le club catalan a déboursé un million pour sa signature en 2019 et le solde positif s’élève à +19 millions en ajoutant les 8,5 millions du transfert à Nice et les 3,5 millions des prêts à Schalke et Benfica », a écrit le média espagnol.

Un revenu intéressant pour le FC Barcelone, qui n’avait dépensé qu’un million d’euros pour Jean-Clair Todibo en provenance du Toulouse FC en 2019. Les 8 M€ fraîchement empochés représentent une bouffée d’air importante pour les Blaugrana, qui pourraient en profiter pour signer d’autres joueurs durant ce mercato estival. Ce revenu est également essentiel au regard des critères du fair-play financier en Espagne.

We can confirm that Jean-Clair Todibo will complete a permanent transfer from OGC Nice on July 1



Meanwhile, Carlos Soler and Evan Ferguson will return to their parent clubs following the end of their loan spells. We would like to wish them every success for the future.— West Ham United (@WestHam) June 6, 2025