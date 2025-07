Mercato OM : Rongier prêt à trahir Nantes pour Rennes ?

Valentin Rongier, ancien capitaine emblématique du FC Nantes, est sur le point de quitter l’OM pour signer avec le Stade Rennais, grand rival historique des Canaris. Ce transfert inattendu intervient malgré ses déclarations publiques passées où il jurait fidélité à Nantes et refusait tout lien avec Rennes.

Mercato OM : Rongier, un Nantais fidèle qui tourne le dos à ses principes

Formé au FC Nantes dès l’âge de 7 ans, Valentin Rongier a passé 18 saisons au sein du club, où il est devenu capitaine et un symbole d’attachement. Pourtant, alors qu’il évolue aujourd’hui à l’OM, il s’apprête à rejoindre Rennes, une équipe qu’il considérait jusqu’ici comme un ennemi juré. En 2017, Rongier s’était moqué des Rennais sur les réseaux sociaux en postant une photo de chèvres avec la légende : « Coucou les Rennais ».

Un an plus tard, il confirmait dans une interview à Ouest-France : « C’est un club de la région qui a beaucoup de supporters. Un rival de Nantes depuis longtemps, avec Bordeaux. Comme je suis Nantais, depuis que je suis petit, c’est forcément un club que je vois comme ennemi. C’est un club qui ne m’attire pas du tout. Et ce n’est pas comme si j’étais de passage à Nantes. C’est ma 18e saison, j’ai le club en moi. Je ne pourrais pas aller là-bas. Je ne sais pas non plus si je serais le bienvenu. »

Rennes prêt à investir 20 millions d’euros pour un duo d’anciens Canaris

Selon RMC Sport, Rennes s’apprête à débourser 20 millions d’euros pour recruter Valentin Rongier et Quentin Merlin, tous deux formés au FC Nantes et actuellement à l’OM. Ce transfert soulève de nombreuses questions sur l’accueil que réserveront les supporters nantais à Rongier, qui pourrait rapidement retrouver son ancien club.

Le premier rendez-vous est fixé au 15 août, lors de la première journée de Ligue 1, où Rennes affrontera Marseille. Quelques semaines plus tard, le 21 septembre, Rennes se déplacera à la Beaujoire pour affronter Nantes. Un retour potentiellement compliqué pour le milieu de terrain, entre rivalité historique et trahison ressentie.