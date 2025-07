PSG : Ballon d’Or, Dembélé reçoit un soutien de poids

Ousmane Dembélé pourrait être le prochain joueur du PSG à remporter le Ballon d’Or, après une saison couronnée de succès. Paul Pogba n’a pas hésité à désigner l’ailier parisien comme le grand favori pour cette édition 2025.

PSG : Pogba assume son choix, Dembélé l’incontournable favori au Ballon d’Or

Invité sur le live Twitch du vidéaste américain IShowSpeed, Paul Pogba a fait sensation en affirmant son soutien sans faille à Ousmane Dembélé pour le prestigieux Ballon d’Or. L’ancien joueur de Manchester United, aujourd’hui milieu de terrain de l’AS Monaco, a clairement positionné Dembélé devant le jeune prodige Lamine Yamal.

« Pour moi, Dembélé sera toujours devant Yamal », a déclaré Pogba, qui souligne l’importance capitale de l’attaquant français dans le succès du PSG cette saison. « Il a gagné la Ligue des champions et a été très important. S’il ne le gagne pas cette année, il ne l’aura jamais », a-t-il ajouté, montrant ainsi la confiance qu’il place en son ancien coéquipier.

Une saison 2024-2025 hors normes pour l’ailier parisien

Ousmane Dembélé sort d’une saison remarquable, la plus aboutie de sa carrière à ce jour. Malgré un début de saison en demi-teinte, il a brillé depuis janvier, enchaînant buts et passes décisives avec une efficacité redoutable. Avec 35 buts inscrits et 16 passes décisives, l’ailier du PSG s’est imposé comme un élément incontournable du champion de France. Son influence sur le jeu parisien et son rôle clé dans la conquête de la Ligue des champions renforcent sa candidature au Ballon d’Or.

Paul Pogba a également livré son classement personnel du Ballon d’Or, où figurent plusieurs joueurs du PSG. Outre Dembélé, Achraf Hakimi et Vitinha font partie du top 5, ce qui témoigne de la puissance collective parisienne cette saison. Naturellement, Kylian Mbappé figure aussi dans ce classement, rappelant son statut de champion du monde et meilleur buteur du championnat espagnol la saison dernière.

Pogba souligne ainsi la domination parisienne sur la scène européenne et mondiale en 2025. Ce soutien de Paul Pogba ajoute une dimension supplémentaire à la campagne de Dembélé pour le Ballon d’Or et renforce l’idée qu’une consécration individuelle pourrait enfin récompenser son talent et ses performances exceptionnelles sous le maillot parisien.