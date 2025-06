Mercato : Énorme échange en vue entre l’OM et le RC Lens !

L’OM se rapproche à coup sûr de son premier gros coup du mercato. Désireux de s’offrir Facundo Medina, le club phocéen a peut-être enfin trouvé la solution pour débloquer le dossier avec le nom de Neal Maupay désormais au cœur du deal.

Mercato OM : Marseille proche du but pour Facundo Medina

L’Olympique de Marseille ne veut pas perdre de temps sur le marché des transferts. Après avoir finalisé un accord avec Angel Gomes et lancé des discussions avec Nayef Aguerd et Nelson Semedo, les dirigeants marseillais poursuivent leur quête de renforts défensifs. Leur priorité : Facundo Medina. Le défenseur argentin de 25 ans, pilier du RC Lens, est plus que jamais proche de la Canebière.

Apprécié par le staff et notamment par son compatriote Leonardo Balerdi, qui milite activement en interne pour sa venue, Medina est séduit par le projet olympien. Le joueur aurait même déjà donné son feu vert à un départ vers la Canebière, et ne souhaiterait rejoindre aucun autre club. Son profil, énergique et engagé, semble taillé pour l’intensité du Vélodrome.

Neal Maupay pour faciliter l’opération

De son côté, le RC Lens n’est pas prêt à brader son international argentin. Malgré la volonté affirmée du joueur, les dirigeants artésiens restent exigeants et réclament près de 20 millions d’euros pour céder leur numéro 14. Un élément pourrait toutefois accélérer les négociations : Neal Maupay. L’attaquant français, en manque de perspective à Marseille, plaît beaucoup à la direction lensoise selon Foot Mercato.

Recruté l’été dernier, il a inscrit 4 buts et délivré autant de passes décisives cette saison. S’il n’entre pas dans les plans marseillais pour l’avenir, il reste un attaquant d’expérience, capable de renforcer une attaque artésienne en reconstruction. L’idée d’un échange Medina–Maupay, assorti d’une compensation financière, semble donc de plus en plus plausible.

L’Olympique de Marseille y verrait un moyen de limiter l’impact économique de l’opération, tandis que Lens pourrait réinvestir intelligemment tout en assurant un renfort offensif immédiat. À l’aube d’un mercato qui s’annonce agité, cet échange pourrait bien constituer l’un des premiers gros mouvements du marché estival en Ligue 1.