ASSE : Ce que prépare Horneland contre le Paris FC

À deux semaines de la reprise officielle, l’ASSE affine sa préparation ce vendredi face au Paris FC, dans un avant-dernier test crucial. Eirik Horneland compte s’appuyer sur ses cadres tout en intégrant progressivement les jeunes prometteurs.

ASSE : Retrouver des repères après Genève

Après une défaite 3-2 contre le Servette Genève, malgré une première période solide, les Verts doivent confirmer leur montée en puissance. Irvin Cardona avait ouvert le score, mais les rotations avaient fragilisé l’équipe en seconde mi-temps.

Contre le Paris FC, adversaire ambitieux de Ligue 1, Horneland devrait offrir davantage de temps de jeu aux titulaires pour renforcer les automatismes et hausser le rythme. Le staff ligérien souhaite aborder la reprise avec un groupe physiquement prêt et rodé collectivement, tout en limitant les rotations aux éléments susceptibles de figurer à Laval le 9 août.

Jeunes en vue et intégration des recrues

Le groupe sera plus restreint, avec l’intégration de jeunes comme Nadir El Jamali, qui a marqué des points durant la préparation, et pourrait prétendre à un rôle dans l’équipe dès le début de saison. Côté recrues, Chico Lamba devra continuer à travailler son entente avec Maxime Bernauer, tandis que Aïmen Moueffek, revenu progressivement, a besoin de minutes pour être prêt au plus vite.

Plusieurs absents sont confirmés, notamment Stassin, Bouchouari, Batubinsika, Maçon, Fomba, Maubleu et Nguessan, tandis qu’Axel Dodote et Jules Mouton sont retournés en réserve, signe d’un groupe resserré et concentré pour préparer Laval avec intensité.

Le groupe de l’ASSE face au Paris FC

Gardiens : Larsonneur, Delacroix.Défenseurs : Lamba, Bernauer, Nadé, Owusu, Appiah, Traoré, Makhloufi.Milieux : Jaber, Tardieu, Moueffek, Eymard, Miladinovic, Gadegbeku.Attaquants : Cardona, Old, Davitashvili, Boakye, El Jamali.