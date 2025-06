Mercato : Leroy Sané ? Le coup de génie de l’OM confirmé

En vue de la prochaine Ligue des Champions, l’OM veut frapper un très gros coup durant ce mercato estival et viserait Leroy Sané, en fin de contrat au Bayern Munich.

Mercato OM : Medhi Benatia peaufine ses plans pour Leroy Sané

Leroy Sané, en fin de contrat au Bayern Munich, fait rêver l’OM. Benatia mise sur la Ligue des champions et ses relations privilégiées pour tenter de séduire l’attaquant gaucher de 29 ans. Après avoir attiré Adrien Rabiot et Mason Greenwood à la surprise générale la saison passée, le conseiller sportif de l’Olympique de Marseille rêve d’un nouveau coup retentissant et viserait l’ancien ailier de Manchester City.

Bien introduit dans les réseaux du club bavarois, Medhi Benatia aurait, selon les informations de TeamFootball, su tisser des liens directs avec le club bavarois, mais également avec le père de l’international allemand, Souleymane Sané, ainsi que ses agents, qui gèrent aussi les intérêts de Mathis Clement, jeune espoir déjà sous contrat à l’OM.

Cette proximité permet au collaborateur de Pablo Longoria de sonder Leroy Sané et son entourage pour évaluer les conditions d’une éventuelle arrivée libre à Marseille cet été. Avec 13 buts et 6 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison, le natif de d’Essen reste l’un des attaquants les plus spectaculaires du continent.

Son arrivée à Marseille serait à n’en point douter l’un des plus gros coups de l’ère Frank McCourt. Mais le joueur attire aussi Arsenal, Liverpool et la Turquie. Capable d’évoluer à gauche, à droite ou en meneur offensif, il incarne parfaitement la philosophie de Roberto De Zerbi, qui affectionne les joueurs imprévisibles. Mais l’Olympique de Marseille devra trouver les arguments financiers et sportifs pour le convaincre de snober le reste de l’Europe et l’Arabie Saoudite pour venir en Ligue 1.