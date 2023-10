Suite à la grogne des supporters de l’OM, Pablo Longoria envisageait de s’en aller avant de revenir sur sa décision. Un revirement confirmé par Marcelino.

Mercato OM : Les confidences de Marcelino sur Pablo Longoria

La réunion du 18 septembre 2023 entre les groupes de supporters et les dirigeants de l'Olympique de Marseille a provoqué une véritable crise institutionnelle au sein du club phocéen. Au lendemain de ces échanges tendus, marqués par des intimidations, l’entraîneur Marcelino a rapidement pris la décision de s’en aller, indiquant que les conditions n’étaient plus réunies pour continuer sa mission à l’OM. Le président Pablo Longoria était également proche de faire ses valises.

Comme révélé par Marcelino, l’idée d’un départ collectif était partagée au-delà de son staff technique. Elle impliquait d’autres membres du directoire de l’OM, dont Pablo Longoria. Vexé par les menaces et les graves accusations proférées à son égard, le président marseillais a envisagé de quitter son poste et a fait part de ses velléités de départ à ses proches collaborateurs.

« Les ultras ont demandé de quitter le club, que le président et le conseil d’administration le fassent et que s’ils ne le faisaient pas, ils en subiraient les conséquences. C’est ce que m’a dit le président […] Il m’a dit qu’il allait partir », a avoué Marcelino au micro de la radio Cadena COPE.

Marcelino n’en veut pas à Pablo Longoria

Pablo Longoria a visiblement très mal vécu la réunion avec les groupes de supporters au point de vouloir tout claquer. Cependant, il est revenu sur sa position et a finalement pris la décision de rester à l’OM. Cette volte-face est-elle une trahison envers son compatriote Marcelino ? Ce dernier n’en veut pas à Pablo Longoria.

« Je ne me sens pas trahi par Pablo, il m’a donné des explications, je le considère comme un ami et quand une personne prend une décision et la change ensuite, je suis sûr qu’il y a une raison à cela », a déclaré Marcelino, qui n’est visiblement pas rancunier envers son ami de longue date.