Mercato : C’est terminé, le PSG acte le départ de Donnarumma

Après quatre ans passés en Ligue 1, Gianluigi Donnarumma s’apprête à faire ses adieux au PSG. Lassé des tergiversations du gardien de but italien, le club de la capitale veut tourner la page. Explications.

Mercato : Réunion d’adieu prévue entre le PSG et le clan Donnarumma

Héroïque lors du sacre historique du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’apprête à plier bagage. En désaccord financier pour une prolongation de contrat, le club parisien ne compte pas céder aux exigences du portier de 26 ans qui réclame 12 millions d’euros annuels. Mais ce mardi, le journal Le Parisien révèle qu’en interne, certains décideurs à Paris pensent que l’ancien joueur de l’AC Milan a atteint son maximum cette saison.

« Dans sa réflexion, la direction parisienne aurait surtout tenu compte qu’une prolongation imposerait de repartir sur un cycle de 3 ou 5 ans. Or, après une saison conjuguée au presque parfait, tous ne seraient pas persuadés de pouvoir tirer le meilleur du gardien italien. L’idée circulant même en interne que ce dernier n’est jamais aussi efficace que lorsqu’approche le terme de ses contrats », explique le quotidien régional.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, « le portier italien est sur le voir de débarquer Lucas Chevalier, Lille étant tout proche de trouver un accord de principe avec Paris pour un contrat de 5 ans et une indemnité de transfert évaluée à plus de 40 millions d’euros et de bonus », même si « pour l’heure, son entourage rappelle que l’Italien de 26 ans est toujours un joueur du PSG. »

Mais cela ne devrait pas durer longtemps. En effet, selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri ajoute que « le Paris Saint-Germain va acter le départ de Gianluigi Donnarumma cette semaine. Une réunion va se tenir. » Arrivé librement à l’été 2021, le numéro 1 de la Squadra Azzurra pourrait rejoindre un autre vestiaire dans les semaines à venir.