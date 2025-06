Mercato : Une offre tombe pour une sensation du FC Nantes

Révélation de cette saison au FC Nantes, le milieu de terrain français Louis Leroux attise les convoitises de certains clubs à quelques semaines de l’ouverture du mercato estival. Un club de Ligue 1 flaire le coup.

Mercato FC Nantes : Louis Leroux sur le départ cet été ?

Louis Leroux pourrait quitter le FC Nantes lors du prochain mercato estival après ses belles performances cette saison sous la houlette de l’ex-entraîneur Antoine Kombouaré. Le jeune crack français a signé son premier contrat professionnel en octobre dernier et évolue depuis quelques mois avec l’équipe première.

Le milieu de terrain a notamment inscrit son premier but professionnel face au RC Lens lors de la 23e journée du championnat de France et démontre qu’il possède les atouts nécessaires pour s’imposer en Ligue 1. Cette saison, il a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en 16 rencontres de Ligue 1 avec les Canaris.

Ces dernières semaines, L’Équipe a indiqué que la direction du FC Nantes envisagerait de le mettre sur le marché des transferts afin de renflouer les caisses du club. Et une formation de Ligue 1 se positionne déjà pour accueillir la pépite. Le quotidien français révèle que Louis Leroux est sur les tablettes de l’AS Monaco.

Le club de la Principauté l’a suivi plusieurs fois cette saison et aurait validé son profil. Mais aucune offre officielle n’est envoyée aux dirigeants du FCN. Les négociations pourraient bientôt débuter. Sous contrat avec le FC Nantes jusqu’en 2028, la valeur marchande de Louis Leroux est estimée à 4 millions d’euros par le site Transfertmarkt.

