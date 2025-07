Mercato ASSE : Course contre la montre pour Joshua Duffus

L’entraîneur de l’ASSE est impatient de voir Joshua Duffus devenir officiellement un joueur de son équipe. À quelques jours du top départ de la Ligue 2, la recrue n’a toujours pas ses documents administratifs pour évoluer dans le championnat français.

Mercato : L’officialisation de Joshua Duffus retardée par le permis de travail

L’ASSE n’a pas encore officialisé le transfert de Joshua Duffus alors qu’il se prépare avec l’équipe d’Eirik Horneland depuis plus de deux semaines. Il a même disputé le match amical perdu contre le Paris FC (0-3), vendredi dernier. À une dizaine de jours du début de la Ligue 2, le club stéphanois est lancé dans une course contre la montre pour pouvoir aligner l’attaquant anglais en championnat.

En effet, le nouveau joueur en provenance de Brighton a besoin d’un permis de travail pour jouer avec les Verts. La direction stéphanoise a entamé la démarche auprès de l’administration, mais cela prend du temps. Selon les informations du quotidien Le Progrès, Kilmer Sports Ventures n’est pas surpris par la lenteur du processus. Le groupe canadien était informé de la procédure complexe avant d’engager Joshua Duffus à en croire la source.

ASSE : Le temps presse pour Horneland et les Verts

L’AS Saint-Etienne attend donc que le permis de travail de l’avant-centre lui soit délivré, afin d’officialiser sa signature. Mais le temps presse pour Eirik Horneland, à 11 jours précisément de la première journée de Ligue 2. Il ne peut pas compter sur Lucas Stassin et Djylian N’Guessan qui reviennent de blessure. Et si Joshua Duffus n’est toujours pas autorisé à jouer en France avant le 9 aout, l’équipe de Verts sera diminuée offensivement face au Stade Lavallois à Laval.

Pour rappel, le jeune international britannique a rejoint à l’ASSE libre de tout engagement. Il avait des opportunités outre-Manche, mais il a préféré rejoindre les Verts en Ligue 2 pour lancer sa carrière professionnelle.