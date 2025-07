Mercato PSG : Luis Enrique fonce sur un crack du Barça !

Le technicien du PSG, Luis Enrique veut piocher au Barça pour renforcer son effectif pendant ce mercato estival. Le club de la capitale devra casser sa tirelire pour boucler ce dossier.

Mercato PSG : Luis Enrique veut une pépite du Barça

Luis Enrique, entraîneur du PSG, insiste pour Gavi. Le jeune milieu espagnol, formé au FC Barcelone, séduit par son profil. L’ancien sélectionneur de la Roja le connaît bien. Il le suit de près. Et il pousse en coulisses pour l’attirer à Paris. Le jeune crack aime aussi le technicien parisien.

« Pour moi, c’est le meilleur. Il est numéro un, un entraîneur exceptionnel, lui et son staff. Je suis tellement content pour lui. C’est lui qui m’a offert mes débuts en équipe nationale, contre l’Italie, championne d’Europe, à San Siro. Je n’oublierai jamais ce jour-là. Et il a eu le courage de me faire jouer, car tout le monde était à ses pieds. Je suis tellement content pour lui, il mérite tout », a déclaré le joueur après le sacre du PSG en Ligue des Champions.

D’après Fichajes, le joueur plaît beaucoup à Luis Enrique, qui apprécie sa fougue. Au Barça, la donne aurait changé. Hans-Dieter Flick, l’entraîneur, l’utilise moins régulièrement. Gavi reste impliqué (38 matchs, 2 buts, 2 passes décisives) mais sa place de titulaire n’est plus garantie. Une situation qui pourrait l’inciter à écouter les offres.

Paris surveille de près. Le club est même en avance sur ses rivaux, grâce à l’influence de Luis Enrique. Rien n’est signé. Aucun contact officiel n’a encore été noué avec le Barça. Gavi, sous contrat jusqu’en 2030, est valorisé à 60 millions d’euros par Transfermarkt.