Mercato OM : Le vestiaire valide un énorme retour

L’OM se prépare à boucler un retour retentissant dans son effectif au cours de ce mercato. Le club phocéen a trouvé un accord pour faire revenir Pierre-Emerick Aubameyang au Vélodrome. Un choix fort déjà validé par un vestiaire fou de retrouver le Gabonais.

Mercato OM : Aubameyang, un retour qui ravive l’enthousiasme

Après un été animé sur le front des arrivées, l’OM frappe un grand coup avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. À 36 ans, l’international gabonais retrouve un club qu’il connaît, un environnement qu’il affectionne, et surtout un groupe qui l’attendait avec impatience. Son retour, attendu ce mercredi soir à l’aéroport de Marignane, a suscité une vague d’enthousiasme en interne.

Leonardo Balerdi, capitaine et voix du vestiaire, ne cache pas sa satisfaction : « Je suis content de le retrouver, il va beaucoup nous aider, nous apporter du professionnalisme et beaucoup de buts pendant toute la saison. C’est un joueur exceptionnel, il a fait une carrière extraordinaire ». Ce retour, plus qu’un symbole, incarne la volonté du club de viser haut, en France comme en Europe.

Une pré-saison solide et structurante à Marseille

Sur le terrain, les signes sont encourageants. L’OM reste invaincu durant sa préparation, avec notamment une victoire convaincante contre Girona (2-0) et un nul intéressant face à Valence (1-1). L’équipe monte en puissance, assimilant progressivement les principes de jeu exigeants de Roberto De Zerbi.

Pour Balerdi, ce type de confrontations est essentiel à l’approche d’une saison européenne : « C’est important de jouer contre des équipes qui ne sont pas issues de la même ligue que nous. En Ligue des Champions, on va trouver des adversaires très variés », a-t-il assuré. L’expérience d’Aubameyang dans ce contexte sera précieuse, tant dans la gestion des matchs que dans le vestiaire.

Une dynamique renforcée par un mercato ambitieux

Avec les arrivées récentes d’Angel Gomes, Facundo Medina, CJ Egan-Riley et Igor Paixão, l’OM étoffe son effectif avec des profils complémentaires. Aubameyang, en figure de proue, devrait en être le leader technique et mental. Sa connaissance du haut niveau européen, sa mobilité et sa justesse devant le but en font un atout de poids. Le mercato est loin d’être clos, mais avec ce retour majeur, l’OM envoie déjà un message fort à ses concurrents.