Mercato ASSE : 4 clubs visent Ekwah, un compromis en option

Alors que l’ASSE attend toujours le retour de Pierre Ekwah à l’entraînement, quatre clubs sont à l’affût pour tenter de le recruter. Une option pour éviter le clash est sur la table.

Mercato : Pierre Ekwah et l’ASSE campent sur leur position

L’ASSE se prépare depuis le 19 juin dernier sans Pierre Ekwah, dont l’option d’achat a pourtant été levée depuis la fin de la saison dernière. Il ne s’est toujours pas présenté à l’Etrat, se disant surpris par son transfert définitif de Sunderland AFC. Le milieu de terrain ne veut pas jouer en Ligue 2 et souhaite être transférer à nouveau.

Et il a des courtisans, notamment en dehors de la Ligue 1. Selon les indiscrétions de Peuple-Vert, le Betis Séville, l’Espagnol Barcelone (Espagne), le Sporting Braga (Portugal) et Ipswich Town en Championship (D2 anglaise) se sont renseignés auprès de ses représentants.

À la Direction de l’AS Saint-Etienne, c’est la fermeté sur le dossier Pierre Ekwah. Il n’est pas question de le laisser partir. Pas après avoir investi 6 M€ pour le recruter définitivement, en plus de 1 M€ dépensés lors de son prêt payant en aout 2024. En effet, le joueur de 23 ans fait partie du projet de Kilmer Sports Ventures. L’entraîneur Eirik Horneland compte sur lui pour aider les Verts à retrouver la Ligue 1 aussitôt.

ASSE : Un transfert accepté dans les derniers instants du mercato ?

La situation entre la recrue et l’ASSE est donc tendue, à dix jours du début de la Ligue 2. Cependant, une option pour un dénouement souhaité par Pierre Ekwah est probable. Les dirigeants Stéphanois attendent certes la fin du mercato estival (le 1er septembre), mais il est possible qu’un compromis soit trouvé pour le transfert du milieu défensif, d’ici la fermeture du marché des transferts.

Dans ce cas, il faudra que l’un de ses courtisans sorte le chéquier. L’AS Saint-Etienne pourrait revoir sa position si elle retire sa mise de 7 M€, en plus des intérêts et bonus. Dans son analyse sur la situation du Franco-Ghanéen, Peuple-Vert évoque cette option. « Un transfert de dernière minute ou un prêt avec option d’achat représenterait une issue équilibrée, permettant au joueur de rebondir tout en protégeant les intérêts financiers du club stéphanois », indique le média spécialisé.

Si aucune proposition acceptable par l’ASSE ne tombe, Pierre Ekwah sera bien obligé d’honorer son contrat, dont la durée est estimée à 3 saisons, soit jusqu’en juin 2028. Ce que souhaitent les dirigeants et le coach des Verts.