Mercato RC Lens : Une sensation de 20 ans solicitée en Ligue 2

Dans le sens des départs, le RC Lens pourrait perdre l’une de ses pépites de l’académie. Il s’agit d’Anthony Bermont, qui suscite l’intérêt du FC Annecy en Ligue 2 française.

RC Lens : Le FC Annecy sous le charme d’Anthony Bermont

Arrivé au RC Lens dès son jeune âge, Anthony Bermont a progressivement gravi les échelons au sein du club artésien. Il est passé par les équipes U17, U19 et la réserve. En août 2024, il a été prêté au FC Annecy pour une saison, sans option d’achat. Anthony Bermont a disputé 33 matchs, inscrivant 3 buts et délivrant 2 passes décisives toutes compétitions confondues avec le club de Ligue 2. Ses performances ont séduit le FC Annecy, qui ne souhaite plus se passer de ses services.

D’après certaines indiscrétions, les Reds envisagent de conserver Anthony Bermont au-delà de cet été. Ils sont prêts à proposer une signature définitive ou un nouveau prêt pour une saison supplémentaire. De son côté, le RC Lens semble également séduit par les qualités du jeune ailier gauche de 20 ans. À cet effet, le club hésite à le laisser partir cet été, avec l’ambition de l’intégrer à l’équipe professionnelle.

Anthony Bermont indécis sur son avenir

Interrogé sur sa situation, Anthony Bermont ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait : « Il me reste deux ans de contrat à Lens. Si je peux rentrer dans la rotation avec Pierre Sage, tant mieux. Si je dois repartir un an en prêt, je n’y vois aucun inconvénient. » Pour le moment, le natif de Beauvais est attendu dans les prochains jours pour la reprise de l’entraînement. Ensuite, une décision sera prise concernant son avenir.